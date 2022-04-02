Российские войска нанесли ракетный удар по крупнейшему харьковскому парку Горького. Пострадал коммунальный работник.

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Утром на территории парка Горького взорвалось несколько ракет. Разрушения получили несколько аттракционов, были поломаны деревья, повреждена сцена в "Ретро-парке", некоторые кафе и парковые диваны.

При обстреле в парке работали люди. Озеленитель, 57-летний мужчина, получил ранение и был доставлен в больницу.

Ранее в Харькове во время обстрела российский снаряд попал в газопровод. 34 тысячи человек остались без газа.

Также мы писали, что Зеленский заявил, что РФ готовит удары на Донбассе и под Харьковом.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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