Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в Угледаре из реактивной артиллерии россияне обстреляли место раздачи гуманитарной помощи. В результате, погибли двое людей, еще пятеро - ранены.

Об этом он Кириленко сообщил в своем Telegram-канале, также он опубликовал соответствующие фото.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове застрелили гражданина США, пока тот стоял в очереди за хлебом.

Также мы писали, что в Харькове россияне обстреляли очередь за гуманитаркой. Погибли не менее шести мирных жителей.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.