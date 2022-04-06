В России заявили об обстреле пограничников в Курской области со стороны Украины
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт утверждает, что вчера российских пограничников на погранпереходе Суджа пытались обстрелять из минометов со стороны Украины.
Он заявил, что снаряды не достигли целей. Жертв и разрушений нет. По словам губернатора, российские военные вели ответный огонь.
Ранее мы писали, как в соседнем с Украиной российском городе Белгороде загорелась нефтебаза. На место выехали экстренные службы. Позже министерство обороны России обвинило Украину в атаке на нефтебазу в Белгороде.
Отметим, что в Украине обвинения со стороны Минобороны РФ отрицают.
Тем временем война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.
"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.
Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.