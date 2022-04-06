Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт утверждает, что вчера российских пограничников на погранпереходе Суджа пытались обстрелять из минометов со стороны Украины.

Он заявил, что снаряды не достигли целей. Жертв и разрушений нет. По словам губернатора, российские военные вели ответный огонь.

Ранее мы писали, как в соседнем с Украиной российском городе Белгороде загорелась нефтебаза. На место выехали экстренные службы. Позже министерство обороны России обвинило Украину в атаке на нефтебазу в Белгороде.

Отметим, что в Украине обвинения со стороны Минобороны РФ отрицают.

Тем временем война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.