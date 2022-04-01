Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал взрывы в Белгороде. Это он сделал в своем видеообращении.

Арестович заявил, что Украина ведет оборонительные действия на своей территории:

"За то, что происходит на территории РФ, несёт ответственность руководство РФ и им нужно разбираться, что же произошло в Белгороде. Может кто-то покурил не в том месте, может российские военные саботируют выполнение приказов, не хотят заходить на украинскую территорию. В любом случае, всю ответственность за происходящее на территории РФ несет руководство РФ", - заявил Арестович.

Напомним, что утром 1 апреля губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что нефтебазу в Белгороде разбомбили два украинских вертолета, которые шли на низкой высоте.

После этого в городе образовалась паника: люди массово стояли в очереди на заправках.

Между тем, в Киеве отказались подтверждать или опровергать причастность к удару по нефтебазе в Белгороде.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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