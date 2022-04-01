Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода. Он сказал, это работа местных жителей, которые начинают "кое-что понимать".

Заявление чиновника прозвучало в телеэфире 1 апреля.

"Противоречия скапливаются. Общество в Российской Федерации начинает кое-что понимать. К примеру, произошедшее на территории Белгородской народной республики. Взрывы на нефтебазе. Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем. Они должны понимать, что это может быть на всей территории РФ. Мы к ним не приходили, мы не шли к ним с войной", - сказал Данилов.

Он напомнил слова Дмитрия Пескова о том, что атака нефтебазы не способствует переговорам.

"А способствует переговорам, когда они убивают наших детей, женщин, когда они совершают эти зверства? Это какие-то больные люди. Знаете, я не знаю, о чем можно с ними договариваться, если они во время переговоров не позволяют забрать детей, сделать эвакуационные коридоры для гражданского населения. И врут на весь мир, что они якобы здесь ничем не занимаются, кроме того, что уничтожают каких-то нацистов, где они их здесь нашли, я не знаю", - заявил Данилов.

Как писала "Страна", Минобороны РФ обвинило в ударе по нефтебазе украинские вертолёты.

А советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал Россию самой разбираться во взрывах в Белгороде.