Министерство обороны России обвинило Украину в атаке на нефтебазу в Белгороде.

Об этом Минобороны РФ сообщает в Facebook.

"1 апреля около 5 часов утра московского времени 2 украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода объекту хранения нефтепродуктов", - утверждает Минобороны РФ.

Напомним, взрыв и пожар на нефтебазе в российском Белгороде произошли на рассвете в пятницу, 1 апреля. Власти Белгородской области заявляют, что базу обстреляли украинские военные вертолеты. Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков говорит, что жертв после удара и возгорания нет.

Ранее мы писали, что в Киеве отказались подтверждать или опровергать причастность к удару по нефтебазе в Белгороде.

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