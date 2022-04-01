В сети появилось видео падения ракеты под российским Белгородом, звук которого слышали в городе днём.

На видео, которое публикуют с места предположительного падения ракеты в Белгородской области, видно, что находятся мелкие металлические осколки.

У обочины дороги образовался огромный кратер.

Что примечательно, несмотря на сообщения о падении ракеты вследствие срабатывания ПВО, корпуса ракеты или ее частей, на месте нет.

Напомним, сегодня сообщалось о пожаре на нефтебазе в Белгороде. После чего губернатор Белгородской области заявил, что удар нанесли два украинских вертолета, которые шли на низкой высоте.

Власти Белгородской области заявляют, что базу обстреляли украинские военные вертолеты. Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков говорит, что жертв после удара и возгорания нет. Ранее сообщалось о двух пострадавших. Взрыв на нефтебазе вызвал в Белгороде огромные очереди на заправках и возмущение российской системой ПВО.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может подтвердить или опровергнуть причастность Украины к удару по топливному складу в российском городе Белгород.

Между тем, война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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