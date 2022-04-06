На востоке Украины обстреляли ж/д вокзал, есть пострадавшие. Фото
В одну из железнодорожных станций на востоке Украины сегодня вечером прилетели три ракеты.
Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.
По его словам, повреждены здание вокзала, мост, колеи, локомотивы и вагоны – и пассажирские, и грузовые. По данным Камышина, есть пострадавшие.
Позже информацию, что город на востоке Украины, по железнодорожной станции которого русская армия нанесли ракетный удар, – это Лозовая, подтвердил мэр города Сергей Зеленский.
При этом, в Минобороны России утверждают, что удар был нанесён по станции Лозовая.
Ранее мы писали, что в "Укрзализныце" просят жителей подконтрольной части Донбасса эвакуироваться из региона.
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