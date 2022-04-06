В одну из железнодорожных станций на востоке Украины сегодня вечером прилетели три ракеты.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

По его словам, повреждены здание вокзала, мост, колеи, локомотивы и вагоны – и пассажирские, и грузовые. По данным Камышина, есть пострадавшие.

Позже информацию, что город на востоке Украины, по железнодорожной станции которого русская армия нанесли ракетный удар, – это Лозовая, подтвердил мэр города Сергей Зеленский.

При этом, в Минобороны России утверждают, что удар был нанесён по станции Лозовая.

Ранее мы писали, что в "Укрзализныце" просят жителей подконтрольной части Донбасса эвакуироваться из региона.

Также "Страна" сообщала, что из-за обстрелов Краматорска поезда "Укрзализныци" приостановили движение и изменили маршруты.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.