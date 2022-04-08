Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что враг закончил подготовку к "великой битве за Донбасс".

Об этом он сказал в видеообращении.

"Мы чувствуем окончание подготовки к тому великому сражению, которое будет у нас на Луганщине и Донетчине. У нас есть постоянные попытки врага прорвать линию обороны по определенным направлениям", - заявил Гайдай.

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