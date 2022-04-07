Украине будет предоставлено оружие. На это намекнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с коллегами из НАТО.

"Оружие любит тишину. Скажу только одно – у Украины будет, чем защищаться", – заявил Кулеба.

При этом само НАТО делать поставки не будет.

"Я с осторожным оптимизмом отношусь к поставкам от некоторых союзников, но у меня нет оптимизма, что НАТО в целом будет поставлять Украине необходимое оружие в обозримом будущем. Это может измениться, но пока я этого не вижу", - сообщил Кулеба.

При этом, по его словам, НАТО поощряет своих союзников оказывать Украине помощь самостоятельно.

Также Кулеба заявил, что предложил миру сделку: "мир оказывает нам всю необходимую поддержку; Украина воюет и наносит РФ поражение на украинской земле".

Также Кулеба, выступая в НАТО, заявил, что ожидаемая со дня на день битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну.

"Либо вы поможете нам сейчас — я говорю о днях, а не неделях, — либо ваша помощь придет слишком поздно, и многие люди умрут", - заявил Кулеба.

По его словам, битва за Донбасс будет проводиться с "крупными оперативными маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники".

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