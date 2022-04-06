Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объяснила нежелание раскрывать данные о поставках оружия Киеву соответствующими просьбами украинской стороны.

В ходе выступления главы Минобороны в среду, 6 апреля, в Бундестаге ее неоднократно просили пояснить, какое именно оружие Германия на самом деле поставляет Украине.

"Если мы не говорим публично о видах и количестве поставляемого оружия, то на это есть веская причина: Украина специально просила об этом. И мы придерживаемся этого", - заявила Ламбрехт.

Министр обороны добавила, что на фоне нынешних событий в Украине необходимо поддерживать Киев "где только можно".

"И речь идет не о том, чтобы делать заявления или морально облегчать себе жизнь", - сказала Ламбрехт.

Кроме того, по ее словам, Германия должна научиться "быть гораздо более оборонительной". Министр подтвердила, что НАТО и ФРГ не должны рисковать, чтобы самим не стать стороной конфликта.

"Мы должны предотвратить пожар в Европе со всеми вытекающими отсюда ужасными последствиями", - подытожила Ламбрехт.

Напомним, министр экономики Германии выступил за осторожный подход в военной поддержке Украины.

Ранее мы писали, что 26 февраля правительство ФРГ впервые одобрило поставки вооружения в Украину. Берлин принял решение отправить властям в Киеве тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger.

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