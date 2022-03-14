Правительство Германии больше не будет публично сообщать о новых поставках оружия в Украину.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вольфганга Бюхнера.

По его словам, ФРГ идет на такие меры, чтобы избежать рисков в сфере безопасности. В то же время спикер Министерства обороны Германии Арне Коллатц заявил, что таким образом Украина сможет и в дальнейшем получать оружие.

"Целью России является перерезать пути поставок в Украину и усилить собственную оборону, а мы не хотим этому способствовать", – сообщил Коллатц.

Напомним, министр обороны Алексей Резников попросил не комментировать вопрос предоставления иностранной военной помощи Украине.

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