Немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщило, что в страну доставили из Германии 1,5 тысячи зенитных ракет "Стрела" (из запасов армии ГДР) и 100 пулеметов MG3.

ПЗРК "Стрела" - комплекс класса "земля-воздух", который начали выпускать в Советском Союзе в 1960-х годах. Сегодня "Стрела" и ее варианты устарели, но она остаются на вооружении многих стран и широко используется почти в каждом региональном конфликте с 1972 года. Это одноразовое оружие, действующее по принципу "выстрелил и выбросил". Последние сбитые самолеты и вертолеты регистрировались в Йемене (2016) и Сирии (2013). В советское время элементы комплекса выпускались киевским заводом "Арсенал".

MG3 это немецкий единый пулемёт.

Напомним, что в Украину уже доставлены все Stinger и почти все Javelin, выделенные США.

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