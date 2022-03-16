Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна не располагает достаточным количеством лишнего оборонительного вооружения, чтобы полностью удовлетворить запросы Украины.

Об этом глава МИД Германии сообщила, выступая в Бундестаге в среду, 16 марта, пишет ТАСС.

"Мы поставляем ракеты Stinger и "Стрела", но мы не можем их наколдовать. Честно будет сказать и о том, что у нас нет достаточного количества", - заявила Бербок.

Она добавила, что "если бы мы могли колдовать, если бы мы могли отправить больше оружия, то мы бы это сделали.

Напомним, что 26 февраля правительство ФРГ впервые одобрило поставки вооружения в Украину. Берлин принял решение отправить властям в Киеве тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger.

Ранее "Страна" сообщала, что 14 марта Германия засекретила информацию о поставках оружия в Украину.

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