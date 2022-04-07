Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект, по которому можно будет ускорить поставки оружия в Украину.

Об этом пишет Politico.

Издание сравнивает документ с ленд-лизом для СССР и пишет, что такие меры "помогли побить Гитлера".

Документ, в случае утверждения Конгрессом, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок. Снимаются максимально бюрократические проволочки, а оплата за поставки откладывается на потом.

Но неизвестно, успеет ли Палата представителей рассмотреть законопроект о ленд-лизе до ухода Конгресса на двухнедельные каникулы.

Напомним, в Белом доме пообещали дополнительную военную помощь для Украины, которая будет предоставлена в ближайшие дни.

После этого в Пентагоне заявили, что США уже отправили Украине сотню барражирующих снарядов Switchbladе.

Также мы писали, что США поставляют Украине защитные средства на случай применения Россией химического и биологического оружия.

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