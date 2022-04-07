Минфин США опубликовал список физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся новые санкции.

Список появился 6 апреля на сайте ведомства.

Новые меры США распространяются, в частности, на:

губернатора Петербурга Александра Беглова;

мэра Москвы Сергея Собянина;

заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева;

руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина;

бывшего генпрокурора, а ныне полномочного представителя Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку;

министра юстиции Константина Чуйченко;

полномочных представителей президента РФ в Северо-Западном и Приволжском федеральных и округах Александра Гуцана и Игоря Комарова;

жену министра иностранных дел Сергея Лаврова Марию Лаврову и их дочь Екатерину Винокурову (Лаврову);

замсекретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева;

полномочных представителей президента в Сибирском и Южном округах Анатолия Серышева и Владимира Устинова;

министра финансов Антона Силуанова;

зампредседателя правительства РФ Юрия Трутнева;

главу администрации президента Антона Вайно;

представителя президента в Уральском округе Владимира Якушева;

главу МВД Владимира Колокольцева;

генпрокурора Игоря Краснова;

спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко;

директора СВР Сергея Нарышкина;

полномочного представителя президента в Центральном округе Игоря Щеглова.

В списке Минфина также значатся 55 юридических лиц, связанных с "Альфа-банком" и Сбербанком.

Предполагаемых дочерей Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой в списке нет, хотя Белый дом ранее анонсировал, что под санкции попадут совершеннолетние дети российского президента.

Напомним, санкции ранее анонсировала представитель Белого дома Джен Псаки.

Она заявила, что их цель - заставить Россию выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы или объявить дефолт.