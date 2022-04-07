Появился список подсанкционных россиян. Фото: akket.com

Минфин США опубликовал список физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся новые санкции.

Список появился 6 апреля на сайте ведомства.

Новые меры США распространяются, в частности, на:

  • губернатора Петербурга Александра Беглова;
  • мэра Москвы Сергея Собянина;
  • заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева;
  • руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина;
  • бывшего генпрокурора, а ныне полномочного представителя Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку;
  • министра юстиции Константина Чуйченко;
  • полномочных представителей президента РФ в Северо-Западном и Приволжском федеральных и округах Александра Гуцана и Игоря Комарова;
  • жену министра иностранных дел Сергея Лаврова Марию Лаврову и их дочь Екатерину Винокурову (Лаврову);
  • замсекретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева;
  • полномочных представителей президента в Сибирском и Южном округах Анатолия Серышева и Владимира Устинова;
  • министра финансов Антона Силуанова;
  • зампредседателя правительства РФ Юрия Трутнева;
  • главу администрации президента Антона Вайно;
  • представителя президента в Уральском округе Владимира Якушева;
  • главу МВД Владимира Колокольцева;
  • генпрокурора Игоря Краснова;
  • спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко;
  • директора СВР Сергея Нарышкина;
  • полномочного представителя президента в Центральном округе Игоря Щеглова.

В списке Минфина также значатся 55 юридических лиц, связанных с "Альфа-банком" и Сбербанком. 

Предполагаемых дочерей Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой в списке нет, хотя Белый дом ранее анонсировал, что под санкции попадут совершеннолетние дети российского президента.

Напомним, санкции ранее анонсировала представитель Белого дома Джен Псаки.

Она заявила, что их цель - заставить Россию выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы или объявить дефолт.

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