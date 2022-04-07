Мэр Москвы, дочь и жена Лаврова. Кто попал под новые санкции США. Полный список
Минфин США опубликовал список физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся новые санкции.
Список появился 6 апреля на сайте ведомства.
Новые меры США распространяются, в частности, на:
- губернатора Петербурга Александра Беглова;
- мэра Москвы Сергея Собянина;
- заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева;
- руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина;
- бывшего генпрокурора, а ныне полномочного представителя Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку;
- министра юстиции Константина Чуйченко;
- полномочных представителей президента РФ в Северо-Западном и Приволжском федеральных и округах Александра Гуцана и Игоря Комарова;
- жену министра иностранных дел Сергея Лаврова Марию Лаврову и их дочь Екатерину Винокурову (Лаврову);
- замсекретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева;
- полномочных представителей президента в Сибирском и Южном округах Анатолия Серышева и Владимира Устинова;
- министра финансов Антона Силуанова;
- зампредседателя правительства РФ Юрия Трутнева;
- главу администрации президента Антона Вайно;
- представителя президента в Уральском округе Владимира Якушева;
- главу МВД Владимира Колокольцева;
- генпрокурора Игоря Краснова;
- спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко;
- директора СВР Сергея Нарышкина;
- полномочного представителя президента в Центральном округе Игоря Щеглова.
В списке Минфина также значатся 55 юридических лиц, связанных с "Альфа-банком" и Сбербанком.
Предполагаемых дочерей Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой в списке нет, хотя Белый дом ранее анонсировал, что под санкции попадут совершеннолетние дети российского президента.
Напомним, санкции ранее анонсировала представитель Белого дома Джен Псаки.
Она заявила, что их цель - заставить Россию выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы или объявить дефолт.