Дипломатам Евросоюза не удалось согласовать новый пакет санкций против России и договориться о запрете импорта российского угля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным Reuters, дипломаты ЕС не смогли договориться, "поскольку необходимо было решить технические вопросы, в том числе вопрос о том, повлияет ли запрет на уголь на действующие контракты".

Источники агентства добавляют, что пока неясно, каким образом будут разрешены возникшие вопросы, однако дипломаты надеются достичь компромисса на новой встрече посланников ЕС в четверг, 7 апреля.

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