Черновик нового санкционного списка, вариант которого сегодня обсуждают послы 27 стран Евросоюза, опубликован Financial Times. В частности, указывается перечень российских лиц, на которых могут распространить санкции:

1. Владимир Богданов, гендиректор Сургутнефтегаз, компании, которая владеет около 50 млрд долларов наличности и никуда ее не вкладывает.

2. Екатерина Тихонова и Мария Воронцова. Известны как дочери Путина.

3. Олег Дерипаска - владелец нескольких предприятий, которые поставляют вооружения для российской армии.

4. Борис Ротенберг и его племянник Игорь Ротенберг. Брат Бориса Аркадий Ротенберг давно под санкциями как ближайший соратник Путина.

5. Саид Керимов, сын Сулеймана Керимова, как контролирующий акционер крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс", долю в которой Саид оперативно сократил до менее 50%.

6. Герман Греф, глава крупнейшего в стране банка - "Сбербанк".

7. Александр Шульгин, гендиректор Ozon.

Греф и Шульгин пришли к Путину в день вторжения России в Украине, что указано в числе причин их включения в санкционные списки. Путин тогда заявил бизнесменам, что напал на Украину, потому что Запад отверг его ультиматум по нерасширению НАТО.

Напомним, ЕС рассмотрит вопрос о включении в санкционный список пяти российских олигархов. Среди них глава "Сбербанка"

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.