Европейский Союз рассмотрит вопрос о включении в санкционный список пяти российских олигархов.

Об этом пишет Financial Times.

ЕС, по информации издания, рассмотрит вопрос о включении в список главы Сбербанка Германа Грефа, миллиардера Олега Дерипаски, гендиректора российской платформы электронной коммерции Ozon Александра Шульгина, предпринимателя Аркадия Ротенберга (который считается близким другом Владимира Путина) и владельца золотодобывающей компании "Полюс" Саида Керимова.

Напомним, 30 марта сообщалось, что Евросоюз пока не намерен вводить санкции против российских "Газпромбанка" и "Сбербанка".

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