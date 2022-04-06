В среду, 6 апреля, Соединенные Штаты объявили, что вводят новые санкции против России на фоне массовых убийств в Украине.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Как сообщил в Белом доме, вводятся полные блокирующие санкции против российских "Сбербанка" и "Альфа-банка". Отмечается, что санкции США могут быть усилены или ослаблены в зависимости от ситуации "на земле". То есть - в зависимости от того будет ли закончена война в Украине или нет.



Помимо этого, Соединенные Штаты вводят еще несколько санкций в отношении России:

против Михаила Мишустина (глава правительства РФ) и Дмитрия Медведева (заместитель председателя Совета Безопасности РФ);

против взрослых детей Владимира Путина, жену и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова;

Также США запрещают новые инвестиции в российскую экономику и суммарно полностью заблокировали более двух третей банковского сектора РФ.

Напомним, произошедшая ситуация в Буче, где были найдены сотни убитых тел мирных жителей, поразила весь мир. Так, кадры с трупами на улицах и сожженными машинами дошли до глав государств и подстегнули их на большую военную поддержку Украины и новые санкции против России.

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Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.