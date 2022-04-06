Российские банки, попавшие под западные санкции, начали открывать в Крыму свои отделения, чего не делали раньше из-за опасения этих самых санкций.

Вчера стало известно, что ВТБ, входящий в число крупнейших госбанков, рассматривает варианты работы на территории Крыма. Об этом заявил глава правления Андрей Костин.

Также накануне начал свою работу в Крыму Промсвязьбанк, ранее попавший в санкционные списки США и ЕС.

"ПСБ готов обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов Крыма, предоставить населению, а также предприятиям полуострова, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, доступ к полному спектру финансовых услуг и сервисов", - говорится в сообщении пресс-службы ПСБ.

До начала войны обслуживал крымчан только "Российский национальный коммерческий банк". Зарплатные программы местных жителей, отделения и банкоматы были исключительно РНКБ.

А вот Сбербанк - крупнейший в РФ - до сих пор не имеет в Крыму своих отделений. Сейчас он оказался под санкциями лишь частично, а потому, вероятно, на полуостров заходить торопиться не будет.

Напомним, ЕС рассмотрит вопрос о включении в санкционный список пяти российских олигархов. Среди них глава "Сбербанка".

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.