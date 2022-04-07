Великобритания продолжает оказывать Украине военную помощь. Вскоре Лондон совершит поставки бронеавтомобилей типа Mastiff и разведывательных патрульных автомобилей Jakal.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

Также британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения учений.

В ближайшие дни Великобритания может объявить о передаче Киеву еще и противотанковых и зенитных ракет.

БТР Mastiff имеет две боковых двери. Рассчитан на 6-8 бойцов. Броня обеспечивает защиту от стрелкового оружия калибром 7.62х51 мм и от обломков боеприпасов.

Jakal - британская бронированная разведывательно-дозорная машина. Основная задача машины - разведывательно-дозорная деятельность и огневая поддержка в ситуациях, где приоритетна мобильность, скорость, маневренность подразделений.

Ранее сообщалось, что из Великобритании в Украину доставят три десятка бронированных машин скорой помощи.

Также была информация про возможные поставки танков и самолетов.

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