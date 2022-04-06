Чехия и Словакия рассматривают просьбу правительства Украины о ремонте и доукомплектовании на своих предприятиях техники ВСУ.

Об этом сообщает в среду, 6 апреля, Чешское информационное агентство.

Поступление такой просьбы из Киева подтвердила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова. Решение в Праге пока не принято. Министр обороны Словакии Ярослав Надь в свою очередь проинформировал, что Братислава тоже пока не дала ответ.

В американских изданиях недавно появились данные о том, что Чехия и Словакия рассматривают возможность предоставить свои промышленные мощности для ремонта техники Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали, что Чехия отправила в Украину несколько десятков танков Т-72 и боевых машин.

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