Российский рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров - Ред.), отменивший все свои выступления в РФ, вечером 6 апреля дал в Берлине концерт на 1700 человек. Все сборы пойдут на помощь украинским беженцам.

Во время заключительного концерта из серии "Russians against war" Оксимирон упомянул на концерте трагедию в Буче и заявил, что верит в дружбу русских и украинцев, несмотря на войну.

"После кадров, которые мы видели 3 апреля, очень сложно представить себе, что украинцы и русские смогут стать друзьями. Но сегодня в зале много украинцев и много русских. Мы находимся в Берлине, давайте представим себе 1941 год. Мог ли тогда кто-либо себе представить, что на сцене в Берлине будет стоять человек еврейского происхождения из России, читать афроамериканскую музыку, в том числе из альбома "Вечный жид". Глядя на вас, я понимаю: через что бы нашим странам ни пришлось пройти, однажды это станет возможным! Я верю в это", - сказал рэпер со сцены во время выступления.

Напомним, 11 марта Оксимирон заявил, что проведет серию благотворительных концертов "Russians against war". Первый концерт Russians against war состоялся в Стамбуле 15 марта, тогда ему удалось собрать около $30 тысяч.

Второй концерт прошел в Лондоне. На нем, кроме самого Оксимирона, выступил Борис Гребенщиков. На концерте удалось собрать более $50 тысяч пожертвований.

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