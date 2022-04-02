Посольство Украины в Великобритании закупило на собранные средства 30 бронированных машин скорой помощи. Половину из них отправят в нашу страну уже в начале недели.

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба посольства Украины.

"Мы решили направить часть средств, собранных через платформу withukraine.org на закупку не только обычных скорых, но и бронированных, чтобы защитить наших храбрых медиков", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, всего приобретено 30 автомобилей, 15 из них начнут переправлять в Украину уже в начале недели.

Ранее "Страна" сообщала, что Австралия отправит в Украину бронетранспортеры Bushmaster.

Также мы писали, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заявило, что Пентагон уже доставил в Украину первую часть пакета военной помощи на 800 млн долларов.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.