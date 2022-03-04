Родственники героически погибшей медика Марины Калабиной до сих пор не могут вывезти ее тело из села под Киевом. Ее машину расстреляли, когда она пыталась забрать оттуда тело погибшего племянника Арсения Калабина - он скончался от осколочного ранения в голову.

Об этой жуткой истории рассказала тетя погибшего мальчика, Оксана Лукьяненко.

Арсению Калабину было 14 лет. Как только Россия напала на Украину, родители отвезли его к родственникам в село Кухари под Киев: думали, что это безопасно. Но именно в этом направлении начали двигаться российские захватчики.

Марина Калабина. Фото из архива семьи

"24 февраля мы с сестрой, как и многие жители Киева и пригорода, решили отправить детей и маму туда, где - надеялись - будет безопаснее. Тогда мы не могли знать, что наше село окажется на пути наступления русских фашистов. Что наши дети будут укрываться от обстрелов в подвале соседей. Что будут видеть все вокруг в огне. И что последний день этой зимы станет последним днем жизни моего племянника", - рассказывает Оксана Лукьяненко.

28-го февраля ее 14-летнего племянника Арсения ранил осколок, попавший в голову. Два часа его, как могли, пытались спасти - но безуспешно. Он скончался. Скорая помощь не могла добраться до села, и вывезти раненого тоже было невозможно - около деревни разрушены дороги и мосты, а на подъездах - танки российских оккупантов.

Родственники несколько дней не могли забрать тела, так как территория заблокирована российскими военными.

В итоге тело Арсения поехала забирать его тетя, детский анестезиолог из Киева Марина Калабина. Но когда она вывозила племянника в Киев, ее машину обстреляли. Она погибла на месте.

В машине вместе с ней были родители Арсения. Его отец, Виталий Калабин, ранен, но остался жив.

Родители смогли забрать тело Арсения и собирались вернуться в Киев, но не смогли уехать дальше села Загальцы. Там Арсения и похоронили.

А тело Марины Калабиной до сих пор остается в обстрелянной машине в селе Кухари - забрать его не дают российские солдаты.

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