Советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о том, что третий раунд украинско-российских переговоров может состояться 5 или 6 марта.

Об этом он сообщил во время совместного с главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией брифинга на тему "Война России против Украины" во Львове 4 марта.

"Третий этап может быть либо завтра или послезавтра. Мы находимся в постоянном контакте и на прямой связи. Когда будет понятно, что мы готовы говорить дальше о прекращении огня, у нас есть опция, и они готовы - мы едем буквально вот сейчас. Делегация поедет работать", - сказал Подоляк.

Он добавил, что ради прекращения огня и гибели украинцев - украинская делегация готова выехать в любое время.

По его словам, переговоры с Россией будут продолжаться тяжело, но они будут.

Напомним, что 3 марта в Беларуси состоялся второй раунд переговоров Украины и России.

Во время них договорились открывать для людей "зеленые коридоры". Однако это, к сожалению, не означает, что огонь прекратится. Режим тишины будет работать только в тех местах, где образуются коридоры (и то временно).

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