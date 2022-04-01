Секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако в комментарии "Стране" сообщил, что со вчерашнего утра в городе относительно тихо.

"Украинская армия вытеснила и выгнала врага из ряда населённых пунктов области. Они убегают от наших военных и отступают. Сегодня ночью слышали звуки выстрелов украинской артиллерии, которая "поздравила" оккупантов с добрым утром", — сообщил Ломако.

Также он добавил, что утром первого апреля российский снаряд попал в одно из отделений Черниговского областного центра современной онкологии.

"Осколочные ранения получили двое сотрудников медицинского учреждения. Ещё один человек с контузией. В помещении, куда попал снаряд находились 22 пациента — паллиативные больные и люди после операции, которые не могли покинуть больницу и нуждались в постоянном присмотре врачей. Ни один из них не пострадал", - рассказал Ломако.

По его словам, в город пока нет возможности завести гуманитарную помощь.

"Нет света, воды и тепла, а также нет въезда в город. Но мы надеемся, что через пару дней ситуация улучшится", — отметил Ломако.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил об освобождении от оккупантов ряда населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. В частности, речь идет о таких населенных пунктах: Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка.

Напомним, война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

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