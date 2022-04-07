Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсуждали военную помощь.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

Судя по его словам, главная тема обсуждения - поставки вооружения в Украину.

"Сегодня я приехал сюда, чтобы обсудить три важнейших вещи: оружие, оружие и оружие. Насущные потребности Украины, устойчивость поставок и долгосрочные решения, которые помогут Украине одержать победу", - написал Кулеба.

О чем они договорились, Кулеба не сообщил.

Напомним, Сенат США поддержал законопроект о ленд-лизе для Украины, который позволит ускорить поставки оружия.

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