Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины только набирает обороты и может продлиться еще долго.

Такой прогноз он дал перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе.

"Нам нужно поддерживать Украину, поддерживать наши санкции и укреплять нашу оборону и наше сдерживание, потому что это может длиться долго, и мы должны быть к этому готовы", - сказал Столтенберг.

Он уточнил, что боевые действия могут длиться "много месяцев или даже лет, и нам также нужно быть готовыми к долгому пути".

Буквально вчера аналогичный прогноз дал председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Генерал заявил, что боевые действия в Украине могут продолжаться еще в течение нескольких лет.

"В Украине будет еще много боевых действий на суше. Считаю, что речь пойдет об очень растянутом конфликте. Считаю, что он измеряется по меньшей мере годами", - сказал Милли.

Ранее в Белом доме высказали предположение, что война в Украине может растянуться на месяцы или дольше.

"Следующая фаза может измеряться месяцами или дольше", - сказал представитель Белого дома Джейк Салливан на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.