В результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 27 человек, в том числе двое детей.

30 человек получили ранения, сообщила пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко, добавив, что это лишь предварительные данные.

Напомним, удар по вокзалу войска РФ нанесли двумя ракетами. На вокзале находились тысячи человек, которые собирались эвакуироваться. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар российские войска нанесли "Точкой-У". После этого движение поездов по станции закрыли.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.