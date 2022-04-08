После ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске станцию закрыли для приема поездов. Эвакуационные рейсы из Славянска по-прежнему оправляются.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Пока станция Краматорск закрыта для приема поездов, из Славянска сегодня отправится эвакуационным рейсом поезд №45 в Ужгород, ожидаются отправки рейсов №274, №276, №278 и №92 во Львов, Черновцы, Тернополь и Одессу соответственно. Точное время отправки пока не сообщаем, поезда будут отправляться по мере наполнения", - говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что по вокзалу в Краматорске россияне ударили "Точкой-У". При этом на ракете было написано "за детей".

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