"Укрзализниця" опубликовала актуальные расписание и маршруты эвакуационных поездов из Краматорска, Покровска, Славянска и Лозовой на четверг, 7 апреля.

Из Покровска:

в 12:30 во Львов;

в 13:00 в Черновцы;

в 14:30 во Львов;

в 16:30 в Чоп.

Из Краматорска:

в 11:00 электричка в Лозовую (с организованной пересадкой на Полтаву и Киев);

в 11:00 №45 в Ужгород;

в 11:20 №274 во Львов;

в 15:30 №138 в Хмельницкий;

в 16:00 №276 во Львов;

в 17:30 №280 во Львов;

в 18:00 №278 во Львов.

Из Славянска:

На сегодня запланирован эвакуационный рейс №142 во Львов отправкой в 18:00. Кроме того, жителям Славянска доступны все 7 проходящих рейсов из Краматорска.

Из Лозовой:

в 14:00 в Киев (через Полтаву);

в 14:00 в Полтаву;

в 16:00 в Полтаву;

Кроме того, жителям Лозовой доступны проходящие рейсы по направлению Краматорск.

Напомним, ранее Верещук призвала жителей подконтрольной части Донбасса эвакуироваться, пока есть возможность.

Также призвали уезжать и жителей Лозовского и Барвенковского районов Харьковской области.

Кроме того, в Днепропетровской области впервые заговорили об эвакуации. В первую очередь в регионе планируют эвакуировать переселенцев, временно проживающих в районах, граничащих с Донецкой областью. Все призывы к эвакуации связаны с тем, что российские войска готовят полномасштабное наступление на Донбассе.

Мы также сообщали маршруты гуманитарных коридоров, которые открыты сегодня.

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