За сегодня из Краматорска поездом выехало 8200 человек, сообщает мэр города Александр Гончаренко. Так, на Ужгород уехали 1000 человек, в направлении Львова - 5650 человек. В Хмельницкий - 1200 человек и в Одессу 350 человек. Он также обратился к оставшимся жителям и рассказал о том, какая ситуация в городе:

"Знаю, что возникают трудности с банкоматами, аптеками и продуктовыми сетевыми магазинами. Это не из-за того, что они бросают наш регион и сложили руки. Тут влияет человеческий фактор. Когда элементарно не хватает сменщика кассиру, инкассатору или фармацевту - нет возможности продолжать деятельность", - сообщил мэр.

Он добавил, что силовые структуры в городе, полиция, спасатели, коммунальщики и медики работают в штатном режиме.

"Я не знаю, какие слова вам поддержки или мотивации говорить ещё, но я здесь, с вами", - добавил городской голова.

Скриншот: Facebook/Олександр Гончаренко

Ранее мы писали, что из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах до Запорожья доехали 3 686 человек.

Также "Страна" рассказывала, как будет проходить эвакуация мирных жителей из Краматорска 7 апреля.