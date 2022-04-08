Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по железнодорожному вокзалу Краматорска российские войска нанесли "Точкой-У".

Об этом президент сообщил в Instagram.

"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", - написал Зеленский.

Также он опубликовал видео обломков ракеты, которая ударила по Краматорскому ж/д вокзалу. На ней надпись - "за детей".

Отметим, ранее губернатор Донецкой области заявлял, что войска РФ ударили по ж/д вокзалу в Краматорске "Искандерами".

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