Обстрел Краматорска, требование нефтяного эмбарго и вступление в ЕС. О чем сказал Зеленский в новом обращении
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение.
Главные заявления Зеленского:
- Назвал обстрел краматорского вокзала военным преступлением России.
- Заявил, что российские новостные агентства сообщили об ударе "пока ракеты ещё были в воздухе".
- Повторил мысль, что нынешних санкций от Запада мало - нужна блокировка всей банковской системы России и полное нефтяное эмбарго.
- Отказ предоставлять Украине требуемое оружие будет означать, что "соответствующие политики хотят помочь российскому руководству больше, чем нам". Судя по всему, Зеленский намекает на Шольца, который заблокировал поставки немецких танков Украине.
- Зеленский рассказал, что Украина ответит на вопросы Евросоюза о вступлении за одну неделю. После чего Еврокомиссия несколько месяцев будет эти ответы рассматривать. Дальше - переговоры о вступлении.
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