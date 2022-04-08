Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение.

Главные заявления Зеленского:

Назвал обстрел краматорского вокзала военным преступлением России. Заявил, что российские новостные агентства сообщили об ударе "пока ракеты ещё были в воздухе". Повторил мысль, что нынешних санкций от Запада мало - нужна блокировка всей банковской системы России и полное нефтяное эмбарго. Отказ предоставлять Украине требуемое оружие будет означать, что "соответствующие политики хотят помочь российскому руководству больше, чем нам". Судя по всему, Зеленский намекает на Шольца, который заблокировал поставки немецких танков Украине. Зеленский рассказал, что Украина ответит на вопросы Евросоюза о вступлении за одну неделю. После чего Еврокомиссия несколько месяцев будет эти ответы рассматривать. Дальше - переговоры о вступлении.

Ранее мы писали, что в ЕС и Британии отреагировали на ракетный удар по вокзалу Краматорска и призвали к наказанию Путина.

Также "Страна" сообщала, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заявку Украины на вступление в Евросоюз рассмотрят уже к лету.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.