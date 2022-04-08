Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель прибыли в пятницу в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фон дер Ляйен заявила, что сейчас цель - представить заявку Украины в Европейский Совет о вступлении в сообщество этим летом.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам фон дер Ляйен, ее визит призван поддержать и укрепить Зеленского в его стремлении к членству в ЕС. Она добавила, что обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но в случае с Украиной это было сделано "за неделю или две".

"Я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель - представить заявку Украины Совету этим летом", - сказала фон дер Ляйен.



Выступая перед журналистами в Буче, фон дер Ляйен заявила, что ЕС сделает все, чтобы поддержать Украину в принятии "необходимых шагов" для обеспечения членства в блоке, на чем настаивал Зеленский.

Боррель же объявил, что Евросоюз возвращает свою делегацию в украинскую столицу (представительство ЕС было полностью эвакуировано через день после начала войны).

Также Боррель назвал свой визит сигналом того, что "Украина контролирует свою территорию".

Кроме того, он выразил надежду, что ЕС предложит Киеву еще 500 миллионов евро (543 миллиона долларов) в ближайшие дни.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

А 21 марта в Брюсселе начали рассматривать заявку Украины на вступление в Евросоюз.