Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение в четверг, 7 апреля.

Главные заявления Зеленского:

помимо критики в адрес России, намекнул на "лицемерие" Запада и заявил, что это "плохое оружие".

санкции против России недостаточны, чтобы ее остановить. "Нужно больше санкций".

самой сильной "санкцией" будет оружие для Украины.

в Бородянке все значительно страшнее, чем в Буче, "ещё больше жертв российских оккупантов".

говорит, что Россия готовит провокации с мертвыми телами в Мариуполе, чтобы выдать их за "жертв Украины".

Зеленский встретится со всеми "смелыми" дипломатами, которые решились вернуться в Киев.

Напомним, Зеленский допустил, что российская армия может пойти на Одессу и уничтожить ее, как и Мариуполь.

Также "Страна" сообщала, что в Минобороны заявили, что Россия сохранила цель захвата всей территории Украины.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

Также мы писали о том, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.