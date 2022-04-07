В сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина встретил Петра Порошенко в Киеве и стал выкрикивать оскорбления в его адрес.

"АТО за две недели?!" – несколько раз срывающимся криком повторил неизвестный, уснащая свою речь ругательствами.

Затем он спросил, почему заводы "Рошен" работают в России, призвал экс-президента уехать из Украины и заявил, что "у Зеленского яйца больше", чем у Петра Алексеевича.

Также он обвинил Порошенко в том, что тот "сдал Крым".

Бывший президент сначала стоял в сторонке, пока его охрана пыталась оттеснить мужчину. Потом Порошенко сделал несколько шагов к мужчине и начал издали возражать мужчине. Но тот продолжил выкрикивать оскорбления и претензии, пытаясь заглушить политика.

Ранее "Страна" сообщала, что госконцерн РРТ выключил находящиеся под контролем Порошенко каналы "Прямой" и "5 канал" из цифрового эфира. Также из "цифры" убрали телеканал "Эспрессо", принадлежащий соратнику Порошенко Николаю Княжицкому.

Кроме того, мы писали, что Порошенко выбыл из рейтинга миллиардеров Forbes. А олигарх Ринат Ахметов обеднел почти в два раза.