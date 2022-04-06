Выключение из цифрового эфира телеканалов "Прямой" и "5 канал", подконтрольных лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко, а также телеканала "Эспрессо", в число владельцев которого входит соратник экс-президента Николай Княжицкий, на фоне военных действий прошло мало замеченным.

Хотя событие с политической точки зрения очень значимое.

На самих телеканалах называют отключение нарушением закона и угрозой свободе слова.

В политических кругах говорят, что это очередное проявление конфликта между Офисом президента Владимира Зеленского (ОП) и партией Порошенко, который с началом широкомасштабной войны с Россией не прекратился, а ушел в тень. Кроме того, это предупреждения и всем прочим политэлитам от Офиса президента, чтоб не думали играть в свою игру, а четко держались линии Банковой.

Причем это скорее "намек на будущее". Пока идет война, то политические разногласия не очень заметны. Но если война подойдет к концу и будет завершена неким мирным оглашением на основе компромисса с Россией (например, с согласием Украины на нейтральный статус), то желающих "покачать зраду" будет более чем достаточно. Поэтому, не исключено, Офис президента и пытается заранее предупредить проблему.

Подробности - в материале "Страны".

Эфир минус

Проблемы у телеканалов Порошенко начались еще в марте, когда решением СНБО все информационные каналы Украины обязали транслировать посвященный войне с Россией марафон "Єдині новини #Uаразом". По действие этого указа как раз и попали "Прямой", "5 канал", а также "Эспрессо".

Марафон изначально готовили холдинг 1+1 media, а также государственные телеканалы "Рада" и "Суспільне" и каналы групп StarLightMedia (ICTV, СТБ и другие), InterMediaGroup ("Интер" и другие), медиагруппы "Украина". Работа в эфире идет попеременно.

От информационных каналов требовалось только трансляция марафона (а не участие в производстве, что важно). "Прямой", "5 канал" и "Эспрессо" это условие выполняли. Вопрос только - в каком объеме. Но об этом позже.

Тогда официально не говорилось, но околовластные источники утверждали, что привлечение пропорошенковских телеканалов в пассивном статусе к марафону - это реакция на новое обострение отношений между ОП и группой Порошенко. Депутаты от "Евросолидарности" незадолго до этого нагнетали страсти вокруг возможного отказа Украины от НАТО (как часть компромисса с Россией), обвиняя власть в попытке дискредитации Альянса в рамках подготовки страны к такому сценарию.

Телеканалы, естественно, тоже участвовали в обличающей кампании. Вот ОП, по данным источников, и решил "отключить зраду". И это, мол, намек для оппонентов сдерживать себя. Официально, впрочем, ни о чем таком во власти не говорили.

Теперь же "Прямой", "5 канал", а также "Эспрессо" вообще отключили от "цифры", то есть от основного вещания. Но они продолжают вещать в кабельных сетях и через спутник.

По одной из версий, гуляющих по телетусовке, телеканалы пострадали из-за нежелания постоянно транслировать марафон.

Вместе с тем, в открытом письме журналистов «Прямого» и «5 канала» утверждается, что телеканалы отдавали львиную долю эфирного времени общему национальному телемарафону, исполняя указ президента.

Действия концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, отключившего телеканалы, в письме названы "незаконной ночной диверсией", ответственность за которую несет директор КРРТ Кирилл Данилов.

"Нет никакого решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания - единственного органа, который имеет право принимать решения относительно эфира телеканалов. СНБО раньше, к слову, заявлял, что не имеет полномочий закрывать каналы", - говорится в письме.

Каналы попросили главу государства вмешаться и защитить "право журналистов, профессионально воюющих на информационном фронте, на профессию и свободу слова". Они также потребовали от концерна РРТ возобновить их вещание.

В свою очередь один из владельцев "Эспрессо" народный депутат от "Евросолидарности" Николай Княжицкий уточнил на своей странице в Фейсбуке, что телеканал предоставлял 12 часов эфира для трансляции марафона.

"Именно поэтому выключение "Эспрессо" якобы из-за неделания участвовать в марафоне - абсурдный фейк. Напротив, это выключение имеет все признаки обычной политической цензуры", - утверждает Княжицкий.

"Если это незаконное политическое решение, то его инициаторы хотят тут построить не демократию, а вторую тоталитарную Россию. Именно с выключения телеканала НТВ и других независимых телеканалов началась в России власть диктатора Путина. Мы в Украине этого не допустим", - отметил нардеп от ЕС.

В поддержку отключенных телеканалов уже выступили различные ориентированные на Запад силы - ряд грантовых организаций, включая главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, различные общественные деятели. И, само собой разумеется, в набат бьют сторонники Порошенко.

Зашло со второго раза

Высокопоставленный собеседник в руководстве партии президента "Слуга народа" дал понять, что решение в отношении телеканалов стало следствием плохих отношений между ОП и группой Порошенко.

По его версии, вторая хотела сохранить какую-то часть эфирного времени для собственного вещания, так как не принимала "нарративы Ткаченко (министр культуры и информационной политики, бывший руководитель канала "1+1" Александр Ткаченко - Ред.) и Подоляка (советник главы ОП Михаил Подоляк, один из кураторов медийной работы власти - Ред.) и поэтому, как считают на Банковой, "юлила" со временем включения марафона, желая как вариант запускать его ночью.

То есть лучшее эфирное время оставлять себе.

Источник предположил, что группа Порошенко будет вынуждена принять отключение телеканалов.

"У них нет сейчас способов давления. Дипломаты их не будут слушать: среди насущных проблем их вопрос будет в лучшем случае 25-м. На митинг они тоже не пойдут, потому что как это будет выглядеть во время войны? Они надеются и дают это понять, что попытаются взять свое после войны. Ну, посмотрим", - говорит источник.

Политолог Вадим Карасев считает, что развитие ситуации вокруг телеканалов группы Порошенко - это достаточно болезненный удар для нее.

"После исчезновения прямой угрозы Киев стал оживать, и зашевелились старые элиты, которые задумались, что будет после войны. Они пытаются восстанавливать позиции, используя любую возможность - положение на фронте, дипломатическую игру. Власть же показала на примере Порошенко, что думать об этом рано, что политические игрища, попытки подрыва авторитета власти сейчас неуместны. И кто не понимает с первого раза, точно поймет со второго. Судя по реакции политиков и ЛОМов, лояльных к политгруппе Порошенко, для них это существенная потеря во влиянии. Продвигать свою повестку им теперь будет сложно", - прокомментировал "Стране" эксперт Карасев.