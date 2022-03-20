Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №152 о единой информационной политике в условиях вторжения России.

Об этом свидетельствуют данные на сайте президента Украины.

В нем говорится, что теперь все информационные телеканалы должны круглосуточно показывать марафон "Єдині новини #UАразом".

Это решение СНБО, которое вводит в действие президент. В этом решении сказано, что вводится "единая информационная политика".

Она "реализуется путем объединения всех общенациональных телеканалов", на которых есть новостные передачи и аналитика.

Теперь их объединят "на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном информационном марафоне "Единые новости #UАразом"", - говорится в решении СНБО.

Реализация указа возлагается на Нацраду по вопросам ТВ.

"То есть теперь ни один общественно-политический телеканал не сможет выпускать своих передач", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

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