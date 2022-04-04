Госконцерн РРТ выключил находящиеся под контролем Петра Порошенко "Прямой" и "5 канал" из цифрового эфира. Также из "цифры" убрали телеканал "Эспрессо", принадлежащий соратнику Порошенко Николаю Княжицкому.

Телеканалы направили письма на этот счет президенту, Совету национальной безопасности и обороны Украины, Службе безопасности Украины, Министерству обороны и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

В письме сообщается, что каналы выключили ночью, и журналисты считают это незаконным, поскольку в этом отношении не было решения Нацсовета или СНБО, и называют такие действия "диверсией" директора Концерна РРТ Кирилла Данилова.

Каналы просят президента вмешаться и защитить "право журналистов, профессионально воюющих на информационном фронте, на профессию и свободу слова". Они требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

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