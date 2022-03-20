В партии Порошенко резко негативно отреагировали на решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому все новостные телеканалы должны показывать один и тот же телемарафон “Разом”.

Народный депутат Николай Княжицкий назвал это решение незаконным и несправедливым. А тех, кто такое решение посоветовал Зеленскому обозначил как “союзников Путина”.

“Такая реакция вполне понятна, так как указ этот в первую очередь направлен против телеканалов Порошенко", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что экс-президент Петр Порошенко дал указание своим телеканалам поднимать тему "зрады" из-за переговоров с Россией и отказа властей от НАТО. Именно с этим связано решение СНБО обязать все каналы транслировать единый телемарафон новостей.

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