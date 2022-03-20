Экс-президент Петр Порошенко дал указание своим телеканалам поднимать тему "зрады" из-за переговоров с Россией и отказа властей от НАТО. Именно с этим связано решение СНБО обязать все каналы транслировать единый телемарафон новостей.

Об этом сообщают источники "Страны" в Офисе президента и в партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Евросолидарность".

"Вчерашнему решению СНБО предшествовал тот факт, что Порошенко дал указание всем своим каналам, в первую очередь "Прямому" и "Пятому каналу" включить "зраду" по теме отказа от НАТО и переговоров с Россией", - сообщил источник.

По его данным, Порошенко хотел добиться того, чтобы его людей ввели в советники переговорной группы.

"Чего пытался добиться Порошенко? Он рассчитывал, что этот кач подтолкнёт Зеленского к тому, что людей Порошенко введут в советники к переговорной группы, а в идеале и в саму переговорную группу. В частности, речь шла о Константине Елисееве (экс-замглавы Офиса Порошенко - Ред.). Их динамили в культурной форме. Были встречи на среднем уровне, но на высшем уровне с ними не встретились. Из-за того, что их динамили, они решили поднять градус. И начали раздувать "зраду". После чего и появилось решение СНБО, которым все информационные телеканалы, включая "Пятый" и "Прямой", обязали транслировать единый телемарафон. И это последнее предупреждение Порошенко, чтоб он перестал раскачивать ситуацию и заявлять о зраде на переговорах", - рассказывает источник.

Напомним, указ президента Владимира Зеленского "О единой информационной политике в условиях военного положения", в соответствии с которым все информационные каналы должны будут круглосуточно транслировать марафон "Єдині новини #UАразом", уже опубликован.

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