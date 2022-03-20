Опубликован указ президента Владимира Зеленского "О единой информационной политике в условиях военного положения", в соответствии с которым все информационные каналы должны будут круглосуточно транслировать марафон "Єдині новини #UАразом".

Указом Зеленский вводит в действие решение СНБО.

"Установить, что в условиях военного состояния реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом нацбезопасности, обеспечение которой осуществляется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном информационном марафоне "Єдині новини #UАразом", - говорится в решении СНБО.

Информационные каналы в Украине - это "Рада", "Украина24", "Эспрессо", "5-й канал", "Прямой".

"За исключением первых двух остальные каналы находятся в сфере влияния Порошенко, сторонники которого в последние дни активно критикуют Зеленского за готовность отказаться от вступления в НАТО", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №152 о единой информационной политике в условиях вторжения России.

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