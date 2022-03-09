Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко заявил, что дважды после начала войны виделся с президентом Украины Владимиром Зеленским и они договорились "начать все с чистого листа".

Об этом он заявил в интервью "Эспрессо".

"Меня пригласил Зеленский, мы дважды виделись, мы договорились начать с чистого листа. Я полностью приветствую такой подход, потому что Украина сейчас должна продемонстрировать миру единство. Сейчас никто из нас не политик, рабочий, волонтер, мы все солдаты и мы все должны делать все от нас зависящее, чтобы защитить Украину", - заявил Порошенко.

Он назвал "антиукраинскими силами" тех, кто "пытается играть в политику".

"Те политиканы, которые пытаются играть в политику - они абсолютно антиукраинские силы. Сейчас, когда враг у ворот, я не разбираюсь, кто виноват, как готовились и что было до 24 февраля", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Зеленский пригрозил украинским политикам, которые пытаются найти контакты с Россией.

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