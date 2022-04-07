В перспективе Россия хочет захватить всю территорию Украины. Но ее ближайшая цель - выйти на границы восточных областей Украины.

Об этом на брифинге заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Она уверена, что РФ будет использовать любой момент для того, чтобы собраться с силами, перегруппировать войска и продолжить наступление.

"Ключевой целью Российской Федерации было и является захватить всю территорию Украины. Россия собиралась сделать это быстро. Но путинский блицкриг провалился. Тем не менее Россия не оставляет своих планов продолжить эту войну за всю территорию Украины. По состоянию на сегодня Россия пытается остановиться на каких-то меньших целях для того, чтобы показать какой-то результат", - сообщила Маляр.

По ее словам, сейчас российские военные вынуждены корректировать свои планы в краткосрочной перспективе.

"То есть это буквально несколько дней, а не недели или месяцы", - сказала Маляр

На данный момент краткосрочная цель России - выйти на географические границы Донецкой и Луганской областей.

"На сегодня в опасности весь восток Украины, потому что это является следующей целью. Но конечно Россия не оставляет планы захватить всю территорию Украины. О таких планах свидетельствует немало фактов", - говорит она.

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