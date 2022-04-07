В мирных переговорах Киева и Москвы нарастают противоречия. Украина хочет обсудить статус Крыма и Донбасса на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, а Россия отказывается.

Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают российские СМИ.

"Этот замысел неприемлем", - сказал он.

Он также заявил, что в предоставленном Украиной новом проекте соглашения с РФ "налицо отход от предложений, сделанных в Стамбуле". В частности Лавров заявил, что в новом украинском варианте соглашения "отсутствует констатация того, что гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь".

Также, по словам главы МИД РФ, Москва допускает, что Киев "будет выдвигать все новые предварительные условия на переговорах". В России это считают неприемлемым.

"Недоговороспособность Киева характеризует его истинные замыслы на затягивание и даже подрыв переговоров с Россией", - заявил Лавров.

В то же время он уверяет, что переговоры будут продолжены.

По словам Лаврова, Вашингтон толкает Зеленского на продолжение боевых действий.

Также глава МИД РФ не исключил, что Киев на следующем этапе переговоров попросит вывести войска РФ.

Ранее в Турции заявили, что не видят признаков прорыва в переговорах Москвы и Киева в ближайшее время.

Хотя еще недавно Лавров заявлял, что на переговорах Киева и Москвы забрезжил неяркий свет.

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