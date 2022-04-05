Глава МИД России Сергей Лавров сделал несколько заявлений по поводу ситуации в Украине и переговоров с украинской стороной.

Комментарий министра опубликован в Фейсбуке возглавляемого им ведомства.

Лавров сказал, что история с Бучей - это попытка сорвать переговоры Украины с Россией, в которых "забрезжил пусть еще неяркий, но свет".

Лавров увязывает усиленное освещение в прессе убийств в Буче с тем, что Украина в Стамбуле впервые выдвинула проект соглашения о нейтралитете и гарантиям безопасности

"На переговорах в Стамбуле 29 марта впервые за весь период контактов между нашими делегациями украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор в частях, касающихся статуса Украины и гарантий безопасности", - сказал он.

По его словам, впервые украинская сторона положила на бумагу готовность провозгласить свое государство нейтральным, внеблоковым и безъядерным, заявила о готовности отказаться от размещения на своей территории вооружений иностранных государств и от проведения на своей территории учений с участием иностранных военных, кроме как с согласия всех стран-гарантов будущего договора, включая Российскую Федерацию.

Глава МИД РФ назвал эти идеи Украины "существенным прогрессом" и поддержал концепцию "новой архитектуры безопасности вокруг Украины".

Лавров также сообщил, что после Стамбула Украина попыталась "отыграть назад", а после Бучи вообще прервать переговоры.

Кроме того, он подтвердил слова Владимира Зеленского о том, что Киев на переговорах не обсуждает "денацификацию", восстановление прав русского языка и "демилитаризацию". По мнению Лаврова, така позиция "не будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса".

Из этого можно заключить, что Россия указанных требований не снимает.

Также Лавров заявил, что Россию "настораживает" требование Украины вывести войска после заключения мирного договора, но ещё до его утверждения на референдуме и до ратификации парламентом.

"Очень большая вероятность того, что ратификация и референдум даст отрицательный результат, и переговорный процесс придется начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим", - резюмировал министр.

Напомним, выведение войск после подписания мирного договора - один из ключевых моментов украинских предложений. Который РФ по сути, как следует из слов Лаврова, отвергает.

Война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Венгрии, где на парламентских выборах победила партия Виктора Орбана - друга Путина и противника Зеленского.