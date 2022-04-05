Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о "денацификации" и о "демилитаризации" украинская делегация вести переговоры с Россией не будет.

Об этом он заявил в ходе интервью, которое транслировалась 5 апреля в эфире единого телемарафона.

"Фразу про "демилитаризацию" Украины мы забыли, еще когда мне предлагали уехать из Киева. Мы им сказали, что про "демилитаризацию" и "денацификацию" забудьте, мы про это даже говорить не будем. "Денацификацию" мы можем сами от вас потребовать, а "демилитаризация" - мы не воспринимаем эту историю", - сказал Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Зеленский заявил о необходимости продолжать переговоры с РФ и допустил, что их встречи с Путиным не будет.

Также мы писали, что в МИД РФ заявили, что в переговорах Украины и России есть "движение вперед".

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